Футбол

Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию категории CРИА Новости 08:48

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию категории C, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба "Зенит". Она позволяет ему работать в детско-юношеских командах. В ноябре 2018 года Аршавин объявил о завершении карьеры.
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Аршавин получил тренерскую лицензию

Мойка7810:57

Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории С

78.ru08:04

Как Аршавин и Быстров учатся быть тренерами

Телеканал Санкт-Петербург19 февраля в 06:51

Аршавин получил тренерскую лицензию категории C

Матч ТВ07:59

Экзамен сдали: Аршавин и Быстров получили тренерскую лицензию

Петербургский дневник08:22

Аршавин и Быстров получили лицензии категории C юношеских тренеров

Sports.ru08:20

Аршавин получил тренерскую лицензию категории C

Спорт-Экспресс08:01
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Происшествия

В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера

В Аргентине в порту Буэнос-Айреса произошло столкновение двух круизных лайнеров, зарегистрированных в Панаме.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России

Обновлено в 19:30
Политика

Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа.
Обновлено в 16:54
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Футбол

Байер — Краснодар 1:1

Стал известен состав "Краснодара" на второй матч 1/16 Лиги Европы против немецкого "Байера", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 13:00
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Собчак обвинила Шнурова в блокировке интервью с Матильдой

Обновлено в 16:16
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу

В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Транспорт

Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
Обновлено в 18:01
Космос

Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложили

Намеченный на 27 февраля запуск шести британских спутников OneWeb ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру отложен по крайней мере на сутки из-за нештатной ситуации при запуске египетского спутника EgyptSat-A, сообщил в пятницу президент компании OneWeb Грег Уайлер.
Обновлено в 17:18
Политика

Венесуэла закрывает границу с Бразилией

Венесуэла закрывает границу с Бразилией, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Обновлено в 12:19
Культура

Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Бойцовый пес искусал беременную женщину на Камчатке

Инцидент произошел в краевом центре на ул. Звездная. Напавший пес нанес женщине рваные раны.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

В США анонсировали истребитель Lockheed Martin для Индии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила в ютьюбе ролик о новом истребителе F-21, предназначенном специально для вооруженных сил Индии.
Обновлено в 17:56
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Объявлено о формировании в России пятой дивизии ВДВ

Командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России появится пятая дивизия.
Обновлено в 18:43
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Найдена могила 3500 жертв террористов «Исламского государства»

Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

США решили оставить в Сирии «миротворческую группу»

Администрация Соединенных Штатов хочет оставить в Сирии «миротворческую группу».
Обновлено в 19:27
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»

На станции "Тропарево" московской подземки один из пассажиров упал на рельсы.
Обновлено в 18:35
Футбол

Эксперты оценили единственного кандидата на пост главы РФС

Эксперты оценили единственного кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) — председателя совета директоров петербургского клуба «Зенит» Александра Дюкова.
Обновлено в 17:40
Общество

Названо лучшее светлое пиво в России

«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Авто

УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 12:09
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В Приморье родители устроили самосуд над пятиклассником

Обновлено вчера в 07:57
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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