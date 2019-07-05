Футбол

Андрей Аршавин оценил нового защитника «Зенита»Петербургский дневник 02:58

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу прихода в стан сине-бело-голубых 25-летнего защитника Дугласа Сантоса. Напомним, «Зенит» официально объявил о подписании Сантоса в четверг, 4 июля.
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Андрей Аршавин оценил нового защитника «Зенита»

Петербургский дневник02:58

Аршавин: «Надеюсь, в „Зените“ хорошо просмотрели Сантоса»

Sport24.ruвчера в 20:42

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»

Матч ТВвчера в 16:51

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 16:51
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Политика

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

Обновлено вчера в 06:30
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Происшествия

В Екатеринбурге подросток выстрелил в 14-летнюю девочку

Вечером 5 июля в Екатеринбурге на улице Восстания произошла стрельба. Подросток ранил в руку 14-летнюю девочку.
Обновлено в 01:29
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие

Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Космос

Все отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что поисковики Роскосмоса зафиксировали падение всех четырех частей ракеты "Союз-2.1б" в Приамурье.
Обновлено в 02:35
Здоровье

Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 14:08
Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 16:00
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двухдневного простоя

Автокомпонент в полном объеме возобновляет поставки комплектующих на заводы "АвтоВАЗа".
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Зачем компании из США потратили $1,4 трлн на выкуп собственных акций

За последние два года американские корпорации купили на фондовом рынке свои собственные акций на сумму $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 04:38
Политика

На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики

Обновлено в 01:34
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Политика

На грани цензуры. Порошенко на митинге оскорбил Шария и его сторонников

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на встрече с избирателями в Каменец-Подольском выругался в адрес блогера Анатолия Шария и тех, кто его поддерживает.
Обновлено в 01:46
Футбол

Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто»

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено в 00:34
Авто

В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии

В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне

Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Космос

Ученые разрабатывают защиту космонавтов от космической радиации

ЕКА начинает исследования биологических эффектов космической радиации.
Обновлено 02 июля в 09:17
Общество

В России представили концепт новых плацкартных вагонов

В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Авто

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре

Продажи обновленного лифтбека Skoda Superb, представленного в мае этого года, начнутся в России до конца сентября.
Обновлено в 02:20
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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