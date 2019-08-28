Футбол
Петербургский дневникАндрей Аршавин объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу»
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
|10′
|11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
|25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
|32′
|48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
|56′
|65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
|67′
Юнес Намли
|70′
|73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
|75′
Урош Спаич
|76′
|83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
11
Скопинцев
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
52
Вильена
17
Игнатьев
21
Намли
33
Берг
10
Вандерсон
1
Са
14
Элабделлауи
66
Сиссе
20
Мерья
21
Цимикас
19
Масурас
5
Бухалакис
28
Вальбуэна
8
дос Сантос
4
Камара
2
Судани
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал домашнее поражение «Краснодара» в ответном матче квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, поединок «Краснодар» - «Олимпиакос» прошел 27 августа.
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"Краснодар" - Олимпиакос" - 1:2: все голы ответного матча Лиги чемпионов. ВИДЕО
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