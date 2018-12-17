Футбол
Андрей Аршавин напомнил о полезности Кокорина и Мамаева
Андрей Аршавин напомнил о полезности Кокорина и МамаеваПетербургский дневник04:10
Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, который накануне начал свою работу в проекте «Сириус» в структуре сине-бело-голубых, прокомментировал ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Петербургский дневник04:10
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Я думаю, что всё серьёзно, но это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придётся проводить время в местах не столь отдалённых, потому что как бы то ни было нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решётками.
— Андрей Аршавин, российский футболистЧемпионат 03:22
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