Футбол
Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»Матч ТВ 09:44
Очень здорово выглядит связка Ионов-Шомуродов. «Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
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