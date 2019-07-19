Очень здорово выглядит связка Ионов-Шомуродов. «Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».

Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»

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