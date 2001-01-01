Футбол

Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»Матч ТВ 09:44

Ростов — Спартак
завтра
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Очень здорово выглядит связка Ионов-Шомуродов. «Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».
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