Футбол

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»
Sportbox.RU
15:01

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.
Sportbox.RU15:01

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Аршавин: отчасти Глушакова понимаю, он находится в очень тяжёлой ситуации

Чемпионат17:31

Аршавин поддержал Глушакова в связи с критикой фанатов «Спартака»

Газета.Ru15:40

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»

Sportbox.RU15:01

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»

Матч ТВ15:01

Андрей Аршавин: «Играть при такой обструкции сложно, и только Глушаков знает, как это сложно»

Спорт-Экспресс14:52
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Футбол

Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 23:37
Футбол

«Арсенал» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 4:2 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 23:25
Футбол

Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Обновлено в 21:51
Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно масштабно пересматривать состав.
Обновлено в 19:27
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено в 17:18
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 17:44
Футбол

«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»

Обновлено в 17:25
Футбол

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин подтвердил информацию о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 17:44
Футбол

Хавбек «Монако» Головин скучает по России

Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол

Роналд Куман: «Уважаем сборную Англии»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался об итогах жеребьевки плей-офф Лиги наций.
Обновлено в 16:00
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол

Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд

Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
Обновлено в 23:13
Футбол

Тренер сборной Франции высказался о награде Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вручение форварду его команды Килиану Мбаппе приза Kope Trophy, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:50
Происшествия

В РФС выразили соболезнования в связи со смертью игрока «Локомотива»

В Российском футбольном союзе (РФС) выразили соболезнования родным и близким погибшего игрока молодёжной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина.
Обновлено в 17:22
Футбол

Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»

Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 17:31
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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