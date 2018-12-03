Футбол

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»
Матч ТВ
15:01

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.
Матч ТВ15:01

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Аршавин поддержал Глушакова в связи с критикой фанатов «Спартака»

Газета.Ru15:40

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»

Sportbox.RU15:01

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»

Матч ТВ15:01

Андрей Аршавин: «Играть при такой обструкции сложно, и только Глушаков знает, как это сложно»

Спорт-Экспресс14:52
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Футбол

Модрич стал обладателем «Золотого мяча»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком мира по версии журнала France Football и стал обладателем «Золотого мяча».
Обновлено в 17:06
Футбол

«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ

Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:52
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено в 16:51
Футбол

«Нюрнберг» и «Байер» сыграли вничью

«Нюрнберг» на своем поле провел матч с «Байером» в рамках 13-го тура чемпионат Германии.
Обновлено в 16:39
Футбол

«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»

Обновлено в 17:06
Футбол

Хавбек «Монако» Головин скучает по России

Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол

Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол

Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»

Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 16:16
Футбол

Аршавин: моя карьера уже закончена

Обновлено в 15:30
Футбол

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол

Акинфеев: «Знаю каждую кричалку фанатов „Спартака“ о себе»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на шоу «Вечерний Ургант» признался, что хорошо знает кричалки, которые о нем исполняют болельщики «Спартака».
Обновлено в 16:19
Футбол

Комбаров: «Кононов проповедует спартаковский футбол»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове.
Обновлено в 15:16
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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