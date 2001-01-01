Футбол
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.
Матч ТВ15:01
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Футбол
«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ
Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:33
Футбол
Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter.
Обновлено в 15:33
Футбол
Комбаров: «Кононов проповедует именно спартаковский футбол»
Обновлено в 15:32
Футбол
Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций
Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Обновлено в 15:26
Футбол
Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»
Понятный язык, все понимаешь лучше.
Обновлено в 15:22
Футбол
Аршавин: моя карьера уже закончена
Обновлено в 15:30
Футбол
Защитник «ПСЖ» вручил «Золотой мяч» сам себе
Защитник французского "Пари Сен-Жермена" Дани Алвес пошутил по поводу премии "Золотой мяч", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:21
Футбол
Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол
Фанат «Тоттенхэма» арестован за бросок бананом
Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 13:40
Футбол
Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019
Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок
Обновлено в 12:07
Футбол
УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 15:09
Футбол
Доменек попросил автограф у Гризманна
Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек догнал на красной дорожке нападающего "Атлетико" и национальной команды Антуана Гризманна и попросил у него автограф.
Обновлено в 15:01
Футбол
КДК накажет фанатов «Спартака» за нарушения в матче с «Локомотивом»
Обновлено в 11:48