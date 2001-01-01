Футбол

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»
Матч ТВ
15:01

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.
Матч ТВ15:01

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Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»

Матч ТВ15:01

Андрей Аршавин: «Понимаю, как тяжело Глушакову»

Sportbox.RU15:01

Андрей Аршавин: «Играть при такой обструкции сложно, и только Глушаков знает, как это сложно»

Спорт-Экспресс14:52
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Футбол

«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ

Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:33
Футбол

Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter.
Обновлено в 15:33
Футбол

Комбаров: «Кононов проповедует именно спартаковский футбол»

Обновлено в 15:32
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»

Понятный язык, все понимаешь лучше.
Обновлено в 15:22
Футбол

Аршавин: моя карьера уже закончена

Обновлено в 15:30
Футбол

Защитник «ПСЖ» вручил «Золотой мяч» сам себе

Защитник французского "Пари Сен-Жермена" Дани Алвес пошутил по поводу премии "Золотой мяч", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:21
Футбол

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол

Фанат «Тоттенхэма» арестован за бросок бананом

Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 13:40
Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Обновлено в 12:07
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 15:09
Футбол

Доменек попросил автограф у Гризманна

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек догнал на красной дорожке нападающего "Атлетико" и национальной команды Антуана Гризманна и попросил у него автограф.
Обновлено в 15:01
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КДК накажет фанатов «Спартака» за нарушения в матче с «Локомотивом»

Обновлено в 11:48
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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