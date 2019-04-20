Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛТАСС вчера в 17:35

Политика В штабе Зеленского объяснились из-за «повстанцев ЛНР и ДНР» В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что вопрос про повстанцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), прозвучавший накануне в ходе дебатов, поступил от граждан страны.

Происшествия В результате природных пожаров в Забайкалье пострадало 17 человек Из-за природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов» Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.

Происшествия В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.

Армия и оружие Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Происшествия Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.

Шоу-бизнес Певица Адель разводится с мужем Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.

Единоборства Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Кино «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Технологии В России запустился счетчик последних дней свободного интернета В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.

Политика Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.

Спорт Олимпийский чемпион в беге дисквалифицирован на четыре года за допинг Олимпийский чемпион Пекина в беге на 1500 метров кениец Асбель Кипроп дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Экономика С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Транспорт Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Армия и оружие Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.

Происшествия В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.

Политика В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.