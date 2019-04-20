Футбол

Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛТАСС вчера в 17:35

Локомотив — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Пятью матчами в субботу продолжится 24-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кто попадет в Лигу чемпионов? Все о матче"Локомотив" – ЦСКА

Спорт-Экспресс04:50

«Локомотив» vs ЦСКА vs «Спартак». Кто заслужил Лигу Чемпионов?

Soccer.ru05:46

Чемпионат России. «Уфа» принимает тульский «Арсенал», «Локомотив» против ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Краснодара»

Sports.ruвчера в 05:40

Матчи «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» продолжат программу 24-го тура РПЛ

ТАССвчера в 17:35

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Sportbox.RUвчера в 12:08

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Матч ТВвчера в 12:08

Как закончится дерби «Локомотив» — ЦСКА?

Чемпионат04:21
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Обновлено вчера в 14:00
Политика

В штабе Зеленского объяснились из-за «повстанцев ЛНР и ДНР»

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что вопрос про повстанцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), прозвучавший накануне в ходе дебатов, поступил от граждан страны.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадало 17 человек

Из-за природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:56
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:33
Спорт

Олимпийский чемпион в беге дисквалифицирован на четыре года за допинг

Олимпийский чемпион Пекина в беге на 1500 метров кениец Асбель Кипроп дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Обновлено в 04:55
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 04:50
Здоровье

Врачи назвали симптомы рака кишечника

Специалисты назвали симптомы рака кишечника.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 05:24
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Единоборства

Миллер извинился за проваленный допинг-тест и отмену боя с Джошуа

Обновлено в 04:52
Футбол

Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»

По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
Обновлено в 00:36
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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