Футбол

Андрей Аршавин: «Ливерпуль» выиграет финал Лиги чемпионовСоветский спорт 05:09

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Финальный матч Лиги чемпионов-2018/19 Тоттенхэм - Ливерпуль состоится 1 июня в Мадриде.
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