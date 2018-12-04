Футбол

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»
Матч ТВ
вчера в 23:57

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что у него остались положительные эмоции от отрезка карьеры в Казахстане.
Матч ТВвчера в 23:57

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Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Матч ТВвчера в 23:57

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Sportbox.RUвчера в 23:57

Аршавин подтвердил завершение карьеры

Нева Спортвчера в 14:05

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»

Евро-футбол.рувчера в 14:02

Аршавин: моя карьера уже закончена

Чемпионатвчера в 13:44

Андрей Аршавин: «Благодаря „Арсеналу“ меня узнали по всему миру, но с „Зенитом“ связаны лучшие воспоминания»

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Андрей Аршавин: «Моя карьера закончена. Слухи о возвращении исходили не от меня»

Sports.ruвчера в 13:53
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Футбол

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 03:12
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 02:48
Футбол

«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ

Обновлено в 03:10
Футбол

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют в матче с ЦСКА из-за травм

Четыре футболиста красноярского «Енисея» не смогут принять участие в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА из-за травм.
Обновлено в 03:02
Футбол

Аллегри признан лучшим тренером серии А

Обновлено в 03:01
Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака» на зиму

Наставник «Спартака» Олег Кононов поделился трансферными целями команды во время зимнего перерыва.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Марсель» заинтересован в услугах форварда «Наполи»

Французский «Марсель» хочет подписать польского нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.
Обновлено в 02:52
Футбол

Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд

Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".
Обновлено в 03:09
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Зане останется в „Ман Сити“ на долгие годы»

Надеюсь, Зане останется здесь на долгие-долгие годы.
Обновлено в 01:52
Футбол

Футболка и флаг «Крыльев Советов» оказались в космосе

С собой в полет он взял футболку и флаг нашего клуба.
Обновлено в 03:05
Футбол

Моуринью расстроен скаутской системой «МЮ»

Источники в Англии сообщают, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен реструктуризацией скаутской службы, которую клуб провел в последние годы.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Комбаров рассказал об установке Кононова на матч с «Локо»

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что тренерский штаб красно-белых перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1) дал установку забить три гола в первом тайме.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

«Реал» поборется с «Барселоной» за хавбека «Лиона» Н’Домбеле

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Telefoot, очередным грандом, заинтересованным в услугах 21-летнего хавбека, стал мадридский «Реал».
Обновлено в 02:53
Футбол

Станислав Черчесов: «Особенной критики в свой адрес не встречал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике в свой адрес.
Обновлено в 02:14
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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