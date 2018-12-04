Футбол

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»
Матч ТВ
вчера в 23:57

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что у него остались положительные эмоции от отрезка карьеры в Казахстане.
Матч ТВвчера в 23:57

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Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Матч ТВвчера в 23:57

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Sportbox.RUвчера в 23:57

Аршавин подтвердил завершение карьеры

Нева Спортвчера в 14:05

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»

Евро-футбол.рувчера в 14:02

Аршавин: моя карьера уже закончена

Чемпионатвчера в 13:44

Андрей Аршавин: «Благодаря „Арсеналу“ меня узнали по всему миру, но с „Зенитом“ связаны лучшие воспоминания»

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Андрей Аршавин: «Моя карьера закончена. Слухи о возвращении исходили не от меня»

Sports.ruвчера в 13:53
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол

«Золотой мяч» получил хорват Лука Модрич

Обновлено в 04:21
Футбол

Икарди признан лучшим футболистом серии А в прошлом сезоне

Нападающий Интера Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сезоне-2017/18.
Обновлено в 04:02
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продлил контракт с лондонским клубом. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Обновлено в 04:16
Футбол

Кангва: матч с «Зенитом» был важным и принципиальным для меня

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (4:2). Напомним, форвард туляков оформил в этой встрече дубль.
Обновлено в 02:17
Футбол

Четыре игрока «Енисея» из-за травм пропустят матч с ЦСКА

Обновлено в 03:16
Футбол

Юный футболист расплакался на встрече с Головиным

Полузащитник "Монако" Александр Головин встретился с юными российскими футболистами, которые приехали поддержать его.
Обновлено в 03:44
Футбол

Моуринью: «Будет чудо, если „МЮ“ завершит сезон в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об амбициях «красных дьяволов».
Обновлено в 03:42
Футбол

В 2018 году ЦСКА на выезде не проигрывал

Московский ЦСКА в 2018 году провел 13 гостевых матчей, не потерпев ни одного поражения.
Обновлено в 04:10
Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака» на зиму

Наставник «Спартака» Олег Кононов поделился трансферными целями команды во время зимнего перерыва.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Реал» поборется с «Барселоной» за хавбека «Лиона» Н’Домбеле

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Telefoot, очередным грандом, заинтересованным в услугах 21-летнего хавбека, стал мадридский «Реал».
Обновлено в 03:20
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено вчера в 23:47
Футбол

Черчесов призвал оценивать игру сборной России в 2018 году по ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступление национальной команды в 2018 году необходимо оценивать по домашнему чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 01:15
Футбол

Черчесов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые находятся в СИЗО «Бутырка» и обвиняются в избиении трёх человек.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Александер Чеферин — о финансовом скандале с «Ман Сити»: «Очень скоро вы узнаете, что произошло»

Очень скоро вы узнаете, что произошло в этом конкретном деле.
Обновлено в 04:23
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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