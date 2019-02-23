Футбол

Андрей Аршавин: «Дюков всегда отвечает за свои слова»Матч ТВ 08:50

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о назначении Александра Дюкова на пост главы РФС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Андрей Аршавин: «Дюков всегда отвечает за свои слова»

Матч ТВ08:50

Андрей Аршавин: «Дюков всегда отвечает за свои слова»

Sportbox.RU08:50

Аршавин: «Дюков за свои слова всегда отвечает»

Sport24.ru07:17

Аршавин: Дюков — порядочный человек, он всегда отвечает за свои слова

Чемпионат08:00

Аршавин о президенте РФС Дюкове: он отвечает за свои слова

РИА Новости07:36

Андрей Аршавин: «Дюков – порядочный человек. За свои слова всегда отвечает»

Спорт-Экспресс07:36

Аршавин: работа Дюкова на посту главы РФС станет шагом вперед для российского футбола

ТАСС08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Обновлено в 09:41
Политика

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Венесуэльские военные получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией. Об этом командование Вооруженных сил сообщило в твиттере.
Обновлено в 07:19
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

Обновлено в 07:49
Политика

Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поддержал тех сограждан, кто забыл про День защитника Отечества.
Обновлено в 09:00
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
Обновлено в 09:05
Политика

Актер Серебряков обвинил в «разжигании войн» Россию

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2018 г. актер Алексей Серебряков в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что составляющими национальной идеи России являются «сила, наглость и хамство».
Обновлено в 09:11
Политика

Украинцы массово ищут в сети картинки с поздравлениями на 23 февраля

Украинцы массово ищут в интернете поздравления и открытки с 23 февраля - Днем защитника отечества, передает украинский интернет-портал Страна.ua со ссылкой на данные Google Trends.
Обновлено в 08:47
Общество

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Наука

Ученые назвали причину быстрого развития рака у мужчин

Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса обнаружили в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, значительно увеличивающий риск распространения рака в организме, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:20
Общество

Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

Обновлено в 09:53
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Политика

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Обновлено в 06:21
Спорт

Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 09:05
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика

Могерини заявила, что ЕС не приемлет язык силы в мировой политике

Язык силы в мировой политике для Евросоюза является неприемлемым.
Обновлено в 09:04
Культура

Илон Маск выбрал лучший мем о себе

Обновлено в 09:36
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Общество

Феминистки оголили грудь у военкомата в Петербурге

Обновлено в 10:10
Общество

В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.
Обновлено в 09:52
Политика

Гуайдо прибыл в Колумбию, несмотря на запрет выезжать из Венесуэлы

Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Дворецкий заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку Меган Маркл

60-летний дворецкий Букингемского дворца Пол Баррел заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку герцогини Суссекской Меган Маркл в Нью-Йорке по случаю скорого рождения её первенца.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери.
Обновлено в 05:39
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Обновлено в 04:39
Происшествия

Известный телеведущий умер от передозировки во время секса

Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии.
Обновлено в 05:24
Общество

Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в России

Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в прошлом году. Сведения представлены на сайте ведомства.
Обновлено в 04:20
Политика

МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт

Украинский ветеран Михаил Ливке в День защитника Отечества получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Не менее 20 человек погибли в ДТП с грузовиком на севере Китая

Обновлено в 07:40
Общество

Борис Дубровский жестко раскритиковал уборку снега в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время совещания с городским властями крайне негативно отозвался о состоянии улиц и дворов Челябинска из-за снега.
Обновлено в 09:38
ещё по теме
Александр Валерьевич Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное