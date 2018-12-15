Футбол

Андреас Гранквист: «Не думаю, что перейду в „МЮ“»
Спорт-Экспресс
12:31

Защитник "Хельсингборга" Андреас Гранквист заявил, что, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему шведу лично проявлял главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.
Спорт-Экспресс12:31

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Экс-защитник «Краснодара» Гранквист опроверг информацию о возможном переходе в «МЮ»

Sport24.ru14:12

Андреас Гранквист: «Не думаю, что перейду в „Манчестер Юнайтед“»

Матч ТВ13:22

Андреас Гранквист: «Не думаю, что перейду в „Манчестер Юнайтед“»

Sportbox.RU13:22

Гранквист рассказал о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru12:38

Андреас Гранквист: «Не думаю, что перейду в „МЮ“»

Спорт-Экспресс12:31

Гранквист больше не верит, что его переход в «Манчестер Юнайтед» состоится

Евро-футбол.ру11:45
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Футбол

Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Райо Вальекано»

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«Бавария» отправила четыре мяча в ворота «Ганновера»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
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Болельщик «Спартака» Голунов подаст встречный иск к клубу

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Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
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Игроки сборной СССР 1966 года получили копии малых бронзовых наград ЧМ

Союз ветеранов футбола России поощрил бывших игроков сборной СССР, не получивших малые бронзовые медали чемпионата мира 1966 года из-за регламента, по которому обладателями наград стали лишь 11 футболистов стартового состава.
Обновлено в 11:00
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Марсело не хочет уходить из состава «Реала»

В текущем сезоне Марсело принял участие в восьми матчах за «Реал» и отметился двумя голами.
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Гомес забил 100-й гол за «Штутгарт»

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес сделал дубль и достиг отметки в 100 голов за клуб во всех соревнованиях.
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«Краснодар» ушел в отпуск на 24 дня

Футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск и будут отдыхать 24 дня. Сбор команды объявлен на 8 января 2019 года.
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Подруга Кокорина: Сашу могут освободить до Нового года

Подруга Кокорина, слова которой приводит «Р-Спорт», считает, что есть вероятность освобождения Александра и Кирилла 18 декабря, до Нового года.
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Шведский футболист, центральный защитник футбольного клуба «Хельсингборг» и сборной Швеции.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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