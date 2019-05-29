Андреа Пирло: «Конте может дать „Интеру“ больше, чем Моуринью»Спорт-Экспресс вчера в 23:59

Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло считает, что Антонио Конте подходит "Интеру" больше, чем Жозе Моуринью. СМИ называют этих специалистов в качестве претендентов на вакантное место.

Андреа Пирло: «Конте может дать „Интеру“ больше, чем Моуринью»

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