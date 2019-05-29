Футбол
Андреа Пирло: «Конте может дать „Интеру“ больше, чем Моуринью»Спорт-Экспресс вчера в 23:59
Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло считает, что Антонио Конте подходит "Интеру" больше, чем Жозе Моуринью. СМИ называют этих специалистов в качестве претендентов на вакантное место.
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Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Как заплатить за ужин с популярной актрисой миллион, а в итоге оказаться в полиции, жалуясь на одиночество и обман
Московский бизнесмен Николай Рыбочкин заплатил миллион рублей за вечер с популярной актрисой, а в итоге оказался в полиции, где пожаловался на одиночество и обман.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Роскачество провело исследование мясного фарша, приобретенного в магазине и собственного приготовления, признав в результате достойной российского Знака качества только одну торговую марку, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:36
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Астрахани при пожаре погибли три человека
Обновлено в 02:07
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС
Обновлено в 02:09
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Методы США по дестабилизации РФ назвали в Минобороны
Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал, каким образом США попытаются дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:28
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Авиарейс из Челябинска в Анталью задерживается примерно на 10 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью в ночь на среду, задерживается ориентировочно до часа дня.
Обновлено в 01:45
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Брак помогает мужчинам жить дольше, но сокращает жизнь женщинам
Обновлено 27 мая в 06:54
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове
Как сообщают из пресс-службы губернатора, Валерий Радаев поручил немедленно оказать всю необходимую медицинскую помощь девочке, пострадавшей в результате инцидента в четвертой школе.
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей
Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено вчера в 01:48
Политика
Пьяный украинский депутат устроил перепалку в прямом эфире
Зрители украинской телепрограммы на телеканале ZIK заподозрили народного депутата Игоря Мосийчука в появлении пьяным в эфире.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Москва и Дамаск призвали Запад отменить антисирийские санкции
Москва и Дамаск призвали отменить санкции против Сирии, который были наложены на арабскую республику со стороны США и Евросоюза.
Обновлено в 01:48
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14