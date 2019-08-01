Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Андре Шюррле провел первую тренировку в московском "Спартаке", который днем ранее арендовал его у дортмундской "Боруссии" до конца сезона, сообщается на официальной странице московской команды в Instagram.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Происшествия Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Кино Леонардо Ди Каприо и Брэдд Питт поборются за «Оскар» Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэдда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за фильм роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Происшествия Российский альпинист погиб в горах Таджикистана В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».

Общество В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.

Шоу-бизнес Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Политика Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.

Общество Приставы за полгода закрыли выезд из страны для 1 млн россиян Число россиян, которым судебные приставы запретили выезд за границу, к 1 июля 2019 года составило 3,58 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Происшествия Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.

Общество В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.