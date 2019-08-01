Футбол

Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»Российская газета 10:14

Спартак — Динамо
3 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Андре Шюррле провел первую тренировку в московском "Спартаке", который днем ранее арендовал его у дортмундской "Боруссии" до конца сезона, сообщается на официальной странице московской команды в Instagram.
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