Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»Российская газета 10:14
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Андре Шюррле провел первую тренировку в московском "Спартаке", который днем ранее арендовал его у дортмундской "Боруссии" до конца сезона, сообщается на официальной странице московской команды в Instagram.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
Обновлено в 02:20
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэдд Питт поборются за «Оскар»
Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэдда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за фильм роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.
Обновлено в 10:40
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
Обновлено в 09:33
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08
Общество
В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов
В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью
На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Как рассказали в ведомстве, манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
В армии Великобритании появилось новое подразделение, которое займется борьбой с киберугрозами.
Обновлено в 08:16
Общество
Приставы за полгода закрыли выезд из страны для 1 млн россиян
Число россиян, которым судебные приставы запретили выезд за границу, к 1 июля 2019 года составило 3,58 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Обновлено в 05:39
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Происшествия
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 09:49