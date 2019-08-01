Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»Российская газета 10:14
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Андре Шюррле провел первую тренировку в московском "Спартаке", который днем ранее арендовал его у дортмундской "Боруссии" до конца сезона, сообщается на официальной странице московской команды в Instagram.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
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Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Транспорт
ГИБДД «рассекретила» камеры видеонаблюдения на дорогах России
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Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
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Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».
Обновлено в 11:21
Экономика
Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
В квартире Пригожина и Валерии нашли серебряную стену
Московская квартира продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии оформлена в стиле столичных ночных клубов, пользовавшихся большой популярностью в начале 2000-х.
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Обновлено в 11:58
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Кириленко: шансы, что Мозгов поможет сборной на КМ в Китае, минимальны
Шансы, что центровой сборной России Тимофей Мозгов поможет национальной команде на Кубке мира в Китае, минимальны, но если баскетболист восстановится, то главный тренер сборной Сергей Базаревич возьмет его и в середине тренировочного цикла, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Обновлено в 05:31
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В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Кино
Опубликован первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса «1917»
Появился первый трейлер военной драмы Сэма Мендеса («007: Координаты "Скайфолл"», «Красота по-американски») «1917».
Обновлено в 11:10
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Хоккей
Сборная России проведет первый матч ЧМ-2020 против команды Швейцарии
Сборная России по хоккею сыграет против команды Швейцарии в стартовом матче на чемпионате мира 2020 года.
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Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали
24 июля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании администрации Могадишо Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений, сообщает агентство France Presse (AFP).
Обновлено в 12:16
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и передал ей телефон с вопросом.
Обновлено в 10:40
Футбол
Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 08:50