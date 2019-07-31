Футбол

Андре Шюррле перешел в «Спартак» на правах арендыRuNews24.ru 12:57

Руководство «Боруссии» в своем Twitter уже пожелало удачи Андре Шюррле на время выступления за «красно-белых». В прошедшем сезоне Шюррле провел в аренде в английском «Фулхэме». Выступая за этот клуб игрок в 25 матчах забил шесть голов, однако лондонская команда все равно вылетела в Чемпионшип.
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Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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