Руководство «Боруссии» в своем Twitter уже пожелало удачи Андре Шюррле на время выступления за «красно-белых». В прошедшем сезоне Шюррле провел в аренде в английском «Фулхэме». Выступая за этот клуб игрок в 25 матчах забил шесть голов, однако лондонская команда все равно вылетела в Чемпионшип.

Андре Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

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