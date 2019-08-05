Футбол

Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»Матч ТВ вчера в 19:47

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 3 августа
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
2 фото
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram. Напомним, в матче 4-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Динамо».
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