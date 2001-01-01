Футбол

Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»Матч ТВ 19:47

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
1 фото
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram. Напомним, в матче 4-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Динамо».
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Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»

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Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»

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