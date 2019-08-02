Футбол
Шюррле: хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке»Чемпионат 12:09
«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. Столичный клуб будет полностью платить зарплату хавбеку, которая составляет около € 3 млн в год.
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