Футбол
Андре Шюррле: «Чувствую ответственность перед футболистами „Спартака“»Спорт-Экспресс 12:03
Немецкий нападающий Андре Шюррле на пресс-конференции прокомментировал переход в "Спартак". По его словам, он чувствует ответственность и хочет получать удовольствие.
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Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
США закупили вооружений более чем на $2 трлн
Обновлено в 03:14
Политика
США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией
США вышли из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности сегодня, 2 августа.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
У Богомолова и Мороз есть 8-летняя дочь Анна. Чуть позже Ксения Собчак развелась с мужем Максимом Виторганом, с которым прожила 6 лет.
Обновлено в 10:02
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Обновлено в 07:00
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Космос
Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Дибала отказывается переходить в «МЮ»
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары
Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Минздрав предупредил об опасностях купания
Купание может быть противопоказано людям с определёнными заболеваниями, как и любая другая физическая активность, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
Экономика
Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.
Обновлено в 13:39
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Киеве обрушился пешеходный мост
В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».
Обновлено в 09:41
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23