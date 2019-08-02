Немецкий нападающий Андре Шюррле на пресс-конференции прокомментировал переход в "Спартак". По его словам, он чувствует ответственность и хочет получать удовольствие.

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Политика США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией США вышли из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности сегодня, 2 августа.

Шоу-бизнес Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова У Богомолова и Мороз есть 8-летняя дочь Анна. Чуть позже Ксения Собчак развелась с мужем Максимом Виторганом, с которым прожила 6 лет.

Политика Путин упростил украинцам жизнь в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.

Финансы Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.

Финансы Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.

Футбол Дибала отказывается переходить в «МЮ» Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.

Происшествия Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.

Здоровье Минздрав предупредил об опасностях купания Купание может быть противопоказано людям с определёнными заболеваниями, как и любая другая физическая активность, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Экономика Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Происшествия В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Происшествия Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.

Происшествия В Киеве обрушился пешеходный мост В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».