Футбол

Андре Шюррле: «Чувствую ответственность перед футболистами „Спартака“»Спорт-Экспресс 12:03

Немецкий нападающий Андре Шюррле на пресс-конференции прокомментировал переход в "Спартак". По его словам, он чувствует ответственность и хочет получать удовольствие.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Андре Шюррле: «Жду предстоящего дерби с „Динамо“, хочу поскорее увидеть фанатов и стадион»

Sportbox.RU12:18

Андре Шюррле: Самое большое впечатление на меня произвела статуя гладиатора

Советский спорт14:00

Шюррле: на стадионе «Спартака» впечатлила статуя гладиатора

РИА Новости13:05

Андре Шюррле: «Жду предстоящего дерби с „Динамо“, хочу поскорее увидеть фанатов и стадион»

Матч ТВ12:18

Шюррле заговорил по-русски на пресс-конференции в качестве игрока «Спартака»

Sport24.ru12:08

Шюррле: хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке»

Чемпионат12:09

Андре Шюррле: «Чувствую ответственность перед футболистами „Спартака“»

Спорт-Экспресс12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

Обновлено в 02:40
Политика

Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

США закупили вооружений более чем на $2 трлн

Обновлено в 03:14
Политика

США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией

США вышли из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности сегодня, 2 августа.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Диетолог поспорил с тайваньскими учёными о пользе бега для похудения

Обновлено в 08:32
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

Обновлено в 04:58
Происшествия

В Москве арестовали пятого фигуранта по делу о беспорядках

Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

У Богомолова и Мороз есть 8-летняя дочь Анна. Чуть позже Ксения Собчак развелась с мужем Максимом Виторганом, с которым прожила 6 лет.
Обновлено в 10:02
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Обновлено в 07:00
Политика

Путин упростил украинцам жизнь в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Космос

Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС

Обновлено вчера в 07:44
Финансы

Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России

Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Финансы

Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Дибала отказывается переходить в «МЮ»

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.
Обновлено в 12:51
Здоровье

Минздрав предупредил об опасностях купания

Купание может быть противопоказано людям с определёнными заболеваниями, как и любая другая физическая активность, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
Экономика

Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.
Обновлено в 13:39
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке

Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции

В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Киеве обрушился пешеходный мост

В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».
Обновлено в 09:41
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное