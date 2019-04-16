Футбол

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матчаSportbox.RU 14:52

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш отстранен на три игры из-за обвинений в агрессивном поведении. Во время матча 34-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:2) португалец наступил на ногу форварду соперника Александру Митровичу.
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Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча

Матч ТВ14:52

Андре Гомеш из-за дисквалификации пропустит три матча АПЛ

Советский спорт13:56

Андре Гомеш дисквалифицирован на 3 матча за то, что наступил на ногу Митровичу

Sports.ru12:21

Андре Гомеш дисквалифицирован за умышленную грубость

Чемпионат12:58

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛ

Soccer.ru12:28

Андре Гомиш дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспресс12:08

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛ

Sport24.ru13:47
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Происшествия

В Красноярске учительница избила на уроке двух восьмиклассниц

Обновлено вчера в 12:20
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество

Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом

Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
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Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика

Президент Сербии надеется на встречу с Путиным в Пекине

Глава Сербии Александр Вучич обсудил с послом РФ Александром Чепуриным организацию встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:58
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Режиссер Кирилл Серебренников получил премию "Золотая маска" за спектакль "Маленькие трагедии" как лучший драматический режиссер.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Новый техпроцесс Samsung уменьшит процессоры на 25%

По сравнению с 7-нм технологией новый процесс с использованием EUV обеспечивает увеличение эффективности логической зоны до 25% при снижении потребления энергии на 20% или 10-процентный рост производительности в результате улучшений архитектуры стандартного элемента, пишет Business Wire.
Обновлено в 03:55
Политика

Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»

«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», – заявил он.
Обновлено в 11:59
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов

Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Общество

НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина

Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Политика

Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Как ожидается, жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ более пяти лет.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой

Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Авто

Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM

В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Apple выделит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери

Корпорация Apple намерена выделить средства на реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом объявил глава компании Тим Кук.
Обновлено в 11:59
Экономика

Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock

Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
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Технологии

РАН создаст систему контроля блокировок сайтов VPN-сервисами

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук выиграл конкурс на разработку системы контроля за тем, как поисковики, VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты, следует из материалов госзакупок.
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Игры

Дебютный трейлер «Судьбы Атлантиды» — второго DLC для Assassin’s Creed Odyssey

Обновлено в 12:47
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Футбол

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв

Обновлено в 14:15
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
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Андре Гомеш
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Сербский футболист, нападающий английского клуба «Фулхэм» и национальной сборной Сербии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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