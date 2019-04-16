Футбол
Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛSoccer.ru 12:28
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Англии. В компенсированное время матча 34-го тура против "Фулхэма" португалец умышленно наступил ногой на голеностоп Александару Митровичу.
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Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Массовая потасовка произошла на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске
Массовая потасовка произошла на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске, передает ТАСС.
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«Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток
По словам источника, нахождение платформы в США делает невозможным старт новой российской ракеты.
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США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
США разрабатывают военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
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Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
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Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
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Турция может внести изменения в российские ЗРК С-400
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В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
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В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
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Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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Во Франции назвали сроки восстановления Нотр-Дама
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Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Политика
Медиахолдинг Коломойского подал иск к Порошенко
Медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении президента Украины Петра Порошенко.
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Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Артистка ответила оппозиционеру на критику Российская балерина Анастасия Волочкова жестко ответила оппозиционеру Алексею Навальному.
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Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Политика
Польского дипломата выдворили из России
МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов.
Обновлено в 12:53
Политика
Россия признала новые власти в Судане
Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
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Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
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В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
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Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину
Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
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Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
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«Ювентус» — «Аякс»: Роналду и де Лигт сыграют с первых минут
Обновлено в 13:56
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АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
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