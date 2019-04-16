Футбол

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛSoccer.ru 12:28

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Англии. В компенсированное время матча 34-го тура против "Фулхэма" португалец умышленно наступил ногой на голеностоп Александару Митровичу.
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Андре Гомеш из-за дисквалификации пропустит три матча АПЛ

Советский спорт13:56

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛ

Sport24.ru13:47

Полузащитник «Эвертона» Гомеш дисквалифицирован на 3 матча

Бомбардир.ру13:41

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛ

Soccer.ru12:28

Андре Гомиш дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспресс12:08

Андре Гомеш дисквалифицирован за умышленную грубость

Чемпионат12:58

Андре Гомеш дисквалифицирован на 3 матча за то, что наступил на ногу Митровичу

Sports.ru12:21
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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
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Массовая потасовка произошла на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске, передает ТАСС.
Обновлено в 13:40
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«Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток

По словам источника, нахождение платформы в США делает невозможным старт новой российской ракеты.
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Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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Происшествия

Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП

Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено в 09:46
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 07:38
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Турция может внести изменения в российские ЗРК С-400

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В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
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«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем

Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Политика

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Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»

Артистка ответила оппозиционеру на критику Российская балерина Анастасия Волочкова жестко ответила оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 05:28
Общество

В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Политика

Польского дипломата выдворили из России

МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов.
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Политика

Россия признала новые власти в Судане

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Политика

Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
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В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
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В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»

Обновлено в 06:32
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Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину

Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
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Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
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АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

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Андре Гомеш
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