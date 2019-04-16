Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛSoccer.ru 12:28

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Англии. В компенсированное время матча 34-го тура против "Фулхэма" португалец умышленно наступил ногой на голеностоп Александару Митровичу.

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛ

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