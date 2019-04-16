Андре Гомеш дисквалифицирован на три матчаМатч ТВ 14:52

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш отстранен на три игры из-за обвинений в агрессивном поведении. Во время матча 34-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:2) португалец наступил на ногу форварду соперника Александру Митровичу.

Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча

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