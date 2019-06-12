Футбол

Андорра — Франция 0:4Чемпионат 15:18

Андорра — Франция
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Национальный»
11′
Килиан Мбаппе
Жесус Рубио
12′
30′
Виссам Бен-Йеддер
45′+1′
Флориан Товен
Алешандре Мартинес
Хорди Рубио
58′
60′
Курт Зума
64′
Танги Ндомбеле
Мусса Сиссоко
73′
Виссам Бен-Йеддер
Оливье Жиру
77′
Курт Зума
81′
Поль Погба
Хоан Сервос
Виктор Родригес
81′
81′
Флориан Товен
Тома Лемар
Жорди Алаэс
Хули Санчес
85′
На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе. Этот гол стал для 20-летнего французского футболиста 100-м забитым мячом в карьере. Мбаппе провёл в составе национальной команды Франции 33 матча и записал на свой счёт 13 голов.
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Подробнее о событии

Мбаппе забил 100-й гол в карьере в 20 лет. Быстрее Месси и Роналду

Sport24.ru17:58

Андорра - Франция - 0:4. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ17:08

20-летний Мбаппе забил 100-й гол в карьере

Чемпионат15:18

Мбаппе забил сотый гол за карьеру

Soccer.ru15:18

20-летний Мбаппе забил сотый гол за карьеру

Спорт-Экспресс15:07

Мбаппе забил 100-й гол в карьере

Sports.ru15:40

Мбаппе забил 100-й гол в карьере

Metaratings15:18
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