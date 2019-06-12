Футбол
Француз Мбаппе забил свой сотый гол в ворота сборной АндоррыВести.Ru вчера в 18:29
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
|11′
Килиан Мбаппе
Жесус Рубио
|12′
|30′
Виссам Бен-Йеддер
|45′+1′
Флориан Товен
Алешандре Мартинес
Хорди Рубио
|58′
|60′
Курт Зума
|64′
Танги Ндомбеле
Мусса Сиссоко
|73′
Виссам Бен-Йеддер
Оливье Жиру
|77′
Курт Зума
|81′
Поль Погба
Хоан Сервос
Виктор Родригес
|81′
|81′
Флориан Товен
Тома Лемар
Жорди Алаэс
Хули Санчес
|85′
Андорра
Расстановка 4‑4‑2
1
Гомес
18
Рубио
20
Льовера
6
Лима
15
Сан Николас
23
Рубио
4
Ребес
3
Валес
22
Родригес
10
Санчес
8
Вьейра
1
Льорис
18
Дюбуа
15
Зума
19
Лангле
3
Менди
8
Лемар
17
Сиссоко
7
Гризманн
6
Погба
10
Мбаппе
9
Жиру
Франция
Расстановка 4‑5‑1
Сыграно три матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в группе Н. Чемпион мира сборная Франции разгромила в гостях команду Андорры 4:0. В этой встрече 20-летний форвард французов Килиан Мбаппе забил сотый мяч в своей карьере.
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Сборная Франции победила в гостях Андорру. Мбаппе забил 100-й гол в карьере
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