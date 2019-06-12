Мбаппе забил 100-й гол в карьере в 20 лет. Быстрее Месси и РоналдуSport24.ru вчера в 17:58

20-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе добрался до отметки в 100 голов за карьеру. Юбилейный мяч он забил в гостевом отборочном матче Евро-2020 против сборной Андорры. Мбаппе забил на 11-й минуте, французы победили со счетом 4:0.

Мбаппе забил 100-й гол в карьере в 20 лет. Быстрее Месси и Роналду

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