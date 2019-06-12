Футбол

Андорра — Франция 0:4Евро-футбол.ру вчера в 15:14

Андорра — Франция
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
11′
Килиан Мбаппе
Жесус Рубио
12′
30′
Виссам Бен-Йеддер
45′+1′
Флориан Товен
Алешандре Мартинес
Хорди Рубио
58′
60′
Курт Зума
64′
Танги Ндомбеле
Мусса Сиссоко
73′
Виссам Бен-Йеддер
Оливье Жиру
77′
Курт Зума
81′
Поль Погба
Хоан Сервос
Виктор Родригес
81′
81′
Флориан Товен
Тома Лемар
Жорди Алаэс
Хули Санчес
85′
20-летний нападающий забил свой сотый мяч на официальном уровне, проводя всего свой 180-й матч за клуб или сборную.
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