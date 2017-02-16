«Андерлехт» впервые за 56 лет не вышел в еврокубкиSports.ru вчера в 22:56

«Андерлехт» проиграл «Генту» (1:2) в заключительном туре плей-офф чемпионата Бельгии и занял шестое место (худший результат клуба с 1973 года). Таким образом, брюссельцы впервые за 56 лет не пробились в еврокубки (ранее они пропустили сезон-1963/64).

«Андерлехт» впервые за 56 лет не вышел в еврокубки

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