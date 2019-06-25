«Андерлехт» презентовал КомпаниСпорт-Экспресс вчера в 17:25

"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани. 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в начале профессиональной карьеры, с 2003 по 2006 год.

Политика Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Армия и оружие Российские военные представили беспилотник в виде совы Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.

Кино Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.

Экономика Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Спорт ARD: сын бывшего вице-президента IBU Ташлера подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой в Германии По информации телеканала ARD, итальянский биатлонист Даниель Ташлер подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой немецкого врача Марка Шмидта.

Происшествия Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.

Интернет Роскачество рассказало об опасности клонов «ВКонтакте» Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте", которые позволяют прослушивать музыку в фоновом режиме без рекламы, сообщает "Российская газета".

Футбол Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом» Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Политика В России снова могут запретить поставки грузинского вина Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

Экономика Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.

Общество Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Политика Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Происшествия В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц Местные власти готовятся к эвакуации. Детей из летнего лагеря вывезли накануне.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.

Футбол Буффон намерен вернуться в «Ювентус» Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.