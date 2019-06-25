Футбол
«Андерлехт» презентовал КомпаниСпорт-Экспресс вчера в 17:25
"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани. 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в начале профессиональной карьеры, с 2003 по 2006 год.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
Российские военные представили беспилотник в виде совы
Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления
Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Спорт
ARD: сын бывшего вице-президента IBU Ташлера подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой в Германии
По информации телеканала ARD, итальянский биатлонист Даниель Ташлер подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой немецкого врача Марка Шмидта.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Интернет
Роскачество рассказало об опасности клонов «ВКонтакте»
Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте", которые позволяют прослушивать музыку в фоновом режиме без рекламы, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:50
Футбол
Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом»
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
В России снова могут запретить поставки грузинского вина
Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
Обновлено в 01:45
Экономика
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе
Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
Местные власти готовятся к эвакуации. Детей из летнего лагеря вывезли накануне.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном
Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Политика
Украина отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Украина решила отозвать для проведения консультаций посла при Совете Европы.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 00:13
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Спорт
Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Жертвами неудавшегося мятежа в Эфиопии стали 19 человек
19 человек стали жертвами неудавшегося мятежа в Эфиопии.
Обновлено в 02:34