Футбол

«Андерлехт» презентовал КомпаниСпорт-Экспресс вчера в 17:25

"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани. 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в начале профессиональной карьеры, с 2003 по 2006 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

Sport24.ruвчера в 16:05

Экс-игрок «Манчестер Сити» Компани вернулся в родной клуб

Газета.Ruвчера в 16:31

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

RT на русскомвчера в 16:51

Компани подписал контракт с «Андерлехтом»

Матч ТВвчера в 16:50

«Андрелехт» представил Компани в качестве играющего тренера

Sports.ruвчера в 16:45

«Андерлехт» презентовал Компани

Спорт-Экспрессвчера в 17:25

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

Чемпионатвчера в 16:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие

Российские военные представили беспилотник в виде совы

Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления

Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Спорт

ARD: сын бывшего вице-президента IBU Ташлера подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой в Германии

По информации телеканала ARD, итальянский биатлонист Даниель Ташлер подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой немецкого врача Марка Шмидта.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Интернет

Роскачество рассказало об опасности клонов «ВКонтакте»

Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте", которые позволяют прослушивать музыку в фоновом режиме без рекламы, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:50
Футбол

Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом»

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

Врачи в Одинцово удалили пациентке опухоль весом 12 килограммов

Обновлено в 01:45
Политика

В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
Обновлено в 01:45
Экономика

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено вчера в 07:41
Общество

Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе

Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено вчера в 12:24
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Политика

Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Местные власти готовятся к эвакуации. Детей из летнего лагеря вывезли накануне.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Политика

Украина отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Украина решила отозвать для проведения консультаций посла при Совете Европы.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 00:13
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Спорт

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие

Жертвами неудавшегося мятежа в Эфиопии стали 19 человек

19 человек стали жертвами неудавшегося мятежа в Эфиопии.
Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан и играющий тренер бельгийского клуба «Андерлехт» и национальной сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андерлехт
Бельгийский футбольный клуб
Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённой коммуны в Брюсселе. Образован 27 мая 1908 года. Является самым титулованным клубом Бельгии: 33-кратный чемпион Бельгии, девятикратный обладатель Кубка страны, 13-кратный победитель Суперкубка Бельгии, а также пятикратный обладатель европейских кубков. Домашние матчи проводит на стадионе «Констант Ванден Сток», вмещающем 28 063 зрителя. Традиционные цвета клуба - пурпурно-белые.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное