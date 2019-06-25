Футбол
«Андерлехт» презентовал КомпаниСпорт-Экспресс вчера в 17:25
"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани. 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в начале профессиональной карьеры, с 2003 по 2006 год.
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Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Ярославская делегация принимает участие в форуме «Армия-2019»
На торжественном открытии побывал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Генконсул США во Владивостоке покинет пост 5 июля
Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс объявил о скором завершении своей работы на посту, который покинет 5 июля.
Обновлено в 01:15
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Курортном районе водитель спас 13 утят
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол
Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
Обновлено в 00:07
Политика
Украина отзывает своего посла при Совете Европы
Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри
Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Савичева сделала татуировку в честь дочери
Кстати, идея с тату в честь своих детей, как сделала в свое время Анджелина Джоли, понравилась многим подписчикам Юлии, в том числе известным.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Российские военные представили беспилотник в виде совы
Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя
В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
МЧС: Иркутские спасатели прибыли в Тайшетский район
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Скончалась мать Михаила Ефремова актриса Алла Покровская
Сыном Аллы Покровской является известный российский актер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.
Обновлено вчера в 07:07
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель
Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель.
Обновлено в 00:54
Общество
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Транспорт
«Аэрофлот» намерен открыть шесть новых рейсов из Красноярска
Авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует запустить хаб в Красноярске, планирует открыть к 2020 году из Красноярска новые рейсы - Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11