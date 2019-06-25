Футбол

«Андерлехт» презентовал КомпаниСпорт-Экспресс вчера в 17:25

"Андерлехт" официально представил нового игрока Венсана Компани. 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в начале профессиональной карьеры, с 2003 по 2006 год.
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«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

Sport24.ruвчера в 16:05

«Андерлехт» презентовал Компани

Спорт-Экспрессвчера в 17:25

Экс-игрок «Манчестер Сити» Компани вернулся в родной клуб

Газета.Ruвчера в 16:31

Компани подписал контракт с «Андерлехтом»

Матч ТВвчера в 16:50

«Андрелехт» представил Компани в качестве играющего тренера

Sports.ruвчера в 16:45

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

RT на русскомвчера в 16:51

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

Чемпионатвчера в 16:26
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Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Ярославская делегация принимает участие в форуме «Армия-2019»

На торжественном открытии побывал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Генконсул США во Владивостоке покинет пост 5 июля

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс объявил о скором завершении своей работы на посту, который покинет 5 июля.
Обновлено в 01:15
Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Курортном районе водитель спас 13 утят

Обновлено вчера в 19:40
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол

Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
Обновлено в 00:07
Политика

Украина отзывает своего посла при Совете Европы

Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Савичева сделала татуировку в честь дочери

Кстати, идея с тату в честь своих детей, как сделала в свое время Анджелина Джоли, понравилась многим подписчикам Юлии, в том числе известным.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Политика

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei

Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов

Обновлено вчера в 14:39
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

Российские военные представили беспилотник в виде совы

Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

МЧС: Иркутские спасатели прибыли в Тайшетский район

Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Скончалась мать Михаила Ефремова актриса Алла Покровская

Сыном Аллы Покровской является известный российский актер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.
Обновлено вчера в 07:07
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель.
Обновлено в 00:54
Общество

К пыткам испытывают противоречивые чувства

Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Транспорт

«Аэрофлот» намерен открыть шесть новых рейсов из Красноярска

Авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует запустить хаб в Красноярске, планирует открыть к 2020 году из Красноярска новые рейсы - Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Политика

Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
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Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан и играющий тренер бельгийского клуба «Андерлехт» и национальной сборной Бельгии.
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Андерлехт
Бельгийский футбольный клуб
Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённой коммуны в Брюсселе. Образован 27 мая 1908 года. Является самым титулованным клубом Бельгии: 33-кратный чемпион Бельгии, девятикратный обладатель Кубка страны, 13-кратный победитель Суперкубка Бельгии, а также пятикратный обладатель европейских кубков. Домашние матчи проводит на стадионе «Констант Ванден Сток», вмещающем 28 063 зрителя. Традиционные цвета клуба - пурпурно-белые.
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