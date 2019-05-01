Футбол

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани. Защитник будет играющим тренеромБомбардир.ру 06:37

«Андерлехт» в твиттере объявил о возвращении в клуб защитника Венсана Компани, который сегодня покинул «Манчестер Сити». В течение ближайших трех лет 33-летний бельгиец будет исполнять в брюссельской команде роль играющего тренера. Компани – воспитанник «Андерлехта».
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«Андерлехт» объявил о возвращении Компани. Защитник будет играющим тренером

Бомбардир.ру06:37
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