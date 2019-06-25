Футбол

«Андерлехт» объявил о возвращении КомпаниSport24.ru вчера в 16:05

Бельгийский защитник Венсан Компани в возрасте 33 лет вернулся на родину. Бывший капитан «Манчестер Сити» подписал контракт с «Андерлехтом», воспитанником которого является. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

Sport24.ruвчера в 16:05

«Андерлехт» презентовал Компани

Спорт-Экспрессвчера в 17:25

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

Чемпионатвчера в 16:26

Компани подписал контракт с «Андерлехтом»

Матч ТВвчера в 16:50

Экс-игрок «Манчестер Сити» Компани вернулся в родной клуб

Газета.Ruвчера в 16:31

«Андерлехт» представил Компани

Евро-футбол.рувчера в 16:31

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

RT на русскомвчера в 16:51
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Политика

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Обеспечить сдерживание рост цен на топливо в пределах инфляции позволит демпфирующий механизм, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в кабмине РФ.
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Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

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Культура

Выставку живописи откроют на набережной в Туле

Выставка репродукций живописи откроется на Казанской набережной в Туле. В день открытия посетителей угостят мороженым.
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Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

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Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
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Венсан Компани
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник. Капитан и играющий тренер бельгийского клуба «Андерлехт» и национальной сборной Бельгии.
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Андерлехт
Бельгийский футбольный клуб
Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённой коммуны в Брюсселе. Образован 27 мая 1908 года. Является самым титулованным клубом Бельгии: 33-кратный чемпион Бельгии, девятикратный обладатель Кубка страны, 13-кратный победитель Суперкубка Бельгии, а также пятикратный обладатель европейских кубков. Домашние матчи проводит на стадионе «Констант Ванден Сток», вмещающем 28 063 зрителя. Традиционные цвета клуба - пурпурно-белые.
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