Футбол
«Андерлехт» объявил о возвращении КомпаниSport24.ru вчера в 16:05
Бельгийский защитник Венсан Компани в возрасте 33 лет вернулся на родину. Бывший капитан «Манчестер Сити» подписал контракт с «Андерлехтом», воспитанником которого является. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:09, Вашингтон
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода
Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Авто
Паркетник Geely Atlas видоизменился в новой версии Pro
"Профессиональный" Boyue получил крутую медиасистему GKUI, которую Geely разработала вместе с фирмой Ecarx.
Обновлено вчера в 06:39
Энергетика
Правительство РФ не собирается продлевать заморозку цен на топливо
Обеспечить сдерживание рост цен на топливо в пределах инфляции позволит демпфирующий механизм, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в кабмине РФ.
Обновлено 24 июня в 16:12
Общество
Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию
У жителей столицы ярко выражены склонности к трудоголизму и кофемании.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри
Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Авто
Компания Suzuki готова обновить кроссовер Vitara Brezza
На днях стало известно, что компания Suzuki готова презентовать обновленный кроссовер Vitara Brezza.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Культура
Выставку живописи откроют на набережной в Туле
Выставка репродукций живописи откроется на Казанской набережной в Туле. В день открытия посетителей угостят мороженым.
Обновлено в 03:56
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об отравлении людей в поселке в Краснодаре
Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления 24 человек, предварительно, питьевой водой, в поселке Краснодарском в Краснодаре.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя
Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки
«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 04:18
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Политика
Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ
Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.
Обновлено в 03:49
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Экономика
Шигабутдинов покинет пост гендиректора «ТАИФа»
Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов в интервью газете «Ведомости» рассказал о том, что решил покинуть свой пост.
Обновлено в 03:10