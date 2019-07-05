Футбол

«Андерлехт» объявил о переходе НасриМатч ТВ 11:38

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».
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«Андерлехт» объявил о переходе Насри

Sportbox.RU11:38

Насри перешел в «Андерлехт»

Sports.ru11:46

«Андерлехт» объявил о подписании Насри

Чемпионат11:29

«Андерлехт» подписал Самира Насри

Sport24.ru11:27

«Андерлехт» объявил о переходе Насри

Матч ТВ11:38

Насри близок к переходу в «Андерлехт»

Soccer.ru10:29

Насри перешел в «Андерлехт»

Спорт-Экспресс11:34
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Происшествия

Помощник полпреда в УрФО арестован по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу подозреваемого в госизмене (статья 275 УК РФ) помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Тина Канделаки в будущем хочет сделать пластическую операцию

Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления Неожиданно Тина Канделаки заявила, что планирует в будущем сделать пластическую операцию.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск

Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Наука

Ученые выяснили происхождение библейских филистимлян

Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Общество

В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе

На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Космос

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Сегодня, 5 июля, в 14:41 по амурскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
Обновлено в 01:44
Спорт

Бубку и Попова обвинили в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

Экс-мэр Рио-де-Жанейро Серхио Кабрал заявил, что столицу Олимпиады 2016 года выбрали с помощью коррупции.
Обновлено в 06:48
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу

Обновлено в 07:37
Общество

Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно

Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Обновлено в 10:13
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Авто

АвтоВАЗ запустил конвейеры: наконец-то появились компоненты

Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Американский военный самолёт пролетел над Россией

Наблюдательный самолёт OC-135B Вооружённых сил Соединённых Штатов пролетел над российской территорией.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество

Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Общество

Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 07:51
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Самир Насри
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник английского «Вест Хэм Юнайтед».
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Андерлехт
Бельгийский футбольный клуб
Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноимённой коммуны в Брюсселе. Образован 27 мая 1908 года. Является самым титулованным клубом Бельгии: 33-кратный чемпион Бельгии, девятикратный обладатель Кубка страны, 13-кратный победитель Суперкубка Бельгии, а также пятикратный обладатель европейских кубков. Домашние матчи проводит на стадионе «Констант Ванден Сток», вмещающем 28 063 зрителя. Традиционные цвета клуба - пурпурно-белые.
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