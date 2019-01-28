Футбол
«Андерлехт» интересуется Азмуном, «Рубин» хочет 10 миллионов евроNewInform 05:42
По информации СМИ, на 24-летнего форварда нацелился «Андерлехт», который испытывает кадровые проблемы в нападении и намерен усилиться до закрытия трансферного окна. При этом потенциальная покупка Азмуна может стать рекордной, поскольку казанцы оценивают футболиста в 10 миллионов евро.
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