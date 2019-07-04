Футбол
Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»Еженедельник Футбол 13:17
Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет. До переезда в Париж Эррера выступал за английский «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Общество
Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»
Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
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У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
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В России разрабатывают самый тяжёлый в мире арктический вертолёт
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Обновлено в 06:27
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Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
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Суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку партий
Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду.
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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
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Обновлено в 12:21
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«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
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ФСБ задержала врачей Росгвардии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
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Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
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Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
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Здоровье
Голикова считает убыль населения России катастрофической
По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.
Обновлено 02 июля в 11:00
Здоровье
Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына
В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу
Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Политика
Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Обновлено в 10:24
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
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Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
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Футбол
Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
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В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38