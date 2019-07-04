Футбол

Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»Еженедельник Футбол вчера в 13:17

Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет. До переезда в Париж Эррера выступал за английский «Манчестер Юнайтед».
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Матч ТВвчера в 13:07
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
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Обновлено вчера в 17:35
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Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

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«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Путин назвал главное условие возобновления диалога с Киевом

По словам президента РФ, одним из основных условий для возобновления диалога с Украиной являются прямые контакты Зеленского с жителями непризнанных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено 03 июля в 22:19
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
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Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля

Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля.
Обновлено вчера в 15:27
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В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

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Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

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Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
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X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Обновлено вчера в 09:18
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Ford представил трековый суперкар GT MK II

В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
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Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
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Общество

Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами

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Обновлено в 00:02
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено вчера в 16:12
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Папа Римский попросил Путина молиться

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Обновлено вчера в 21:02
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
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Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
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