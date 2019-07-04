Футбол
Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»Еженедельник Футбол вчера в 13:17
Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет. До переезда в Париж Эррера выступал за английский «Манчестер Юнайтед».
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Андер Эррера: «Запомнил фанатов „ПСЖ“ по матчу против парижан на „Олд Траффорд“»
Спорт-Экспрессвчера в 22:16
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"Планета кино", в свою очередь, продолжает показ ромкома "Та еще парочка" о госсекретаре США, решившей баллотироваться в президенты при помощи эксцентричного журналиста.
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Путин назвал главное условие возобновления диалога с Киевом
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Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
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В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
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Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
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X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие
Обновлено вчера в 09:18
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Росконтроль назвал марки худшего кофе
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Авто
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В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
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Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
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Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
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