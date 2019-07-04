Футбол
Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»Еженедельник Футбол 13:17
Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет. До переезда в Париж Эррера выступал за английский «Манчестер Юнайтед».
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Культура
Возможно найдено видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Спорт
Шахбазов принес России первое золото Универсиады в Неаполе
Дзюдоист Руслан Шахбазов первым среди российских спортсменов завоевал золото на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе.
Обновлено в 14:24
Футбол
Заболотный отказался уходить из «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался покидать клуб и отверг предложение из «Сочи».
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Политика
Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов
Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
Политика
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Политика
На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию
Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
Обновлено в 12:46
Общество
Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
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Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Транспорт
Администрация Челябинска игнорирует требование прокурора и не исполняет решение суда
Администрация Челябинска до сих пор не исполнила решение суда Советского района, вынесенного в марте этого года после вмешательства городской прокуратуры, и не сделала пешеходный тротуар на улице Ферганской (продолжение улицы Зальцмана) в поселке Чурилово.
Обновлено в 03:29
Наука
Инженеры разработали «умные» очки с автофокусом
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Кононов решил сам назначить капитана «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил в четверг, что капитан команды еще не определен.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15