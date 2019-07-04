Футбол

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера перешел в ПСЖКрасная весна 03:44

Состав футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» пополнил полузащитник Андер Эррера, 4 июля сообщает пресс-служба французской команды. 29-летний испанский футболист подписал контракт на пять лет, до 30 июня 2024 года.
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