Футбол
Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»Еженедельник Футбол вчера в 13:17
Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет. До переезда в Париж Эррера выступал за английский «Манчестер Юнайтед».
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Андер Эррера: «Запомнил фанатов „ПСЖ“ по матчу против парижан на „Олд Траффорд“»
Спорт-Экспрессвчера в 22:16
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Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
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Обновлено в 00:25
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С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
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Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
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В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Посольство возмутилось призывом Британии допустить наблюдателей в Крым
Российские дипломаты выразили недоумение по поводу требования британских властей обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в Крым.
Обновлено 03 июля в 19:03
Энергетика
НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши
Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
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В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
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Обновлено в 00:14
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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников
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Обновлено в 01:26
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Прохладная погода и дождь ждут москвичей 5 июля
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Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне
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