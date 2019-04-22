Футбол

Анчелотти: во второй части сезона «Наполи» потерял мотивацию и духЧемпионат 16:29

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 33-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (1:2).
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Карло Анчелотти: «„Наполи“ потерял мотивацию и дух»

Матч ТВ16:36

Карло Анчелотти: «„Наполи“ потерял мотивацию и дух»

Sportbox.RU16:36

Анчелотти: во второй части сезона «Наполи» потерял мотивацию и дух

Чемпионат16:29

Анчелотти: «„Наполи“ как будто что-то потерял во второй половине сезона»

Sport24.ru16:12

Анчелотти: «Во второй половине сезона „Наполи“ потерял мотивацию и дух»

Soccer.ru15:56

Анчелотти: «Во второй части сезона мы кое-что потеряли»

Евро-футбол.ру16:58

Карло Анчелотти: «Разочарован второй половиной сезона. „Наполи“ потерял мотивацию»

Sports.ru15:58
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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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