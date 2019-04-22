Анчелотти: во второй части сезона «Наполи» потерял мотивацию и духЧемпионат 16:29

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 33-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (1:2).

Анчелотти: во второй части сезона «Наполи» потерял мотивацию и дух

Религия У православных наступила Страстная неделя По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.

Политика В КНДР подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию В Северной Корее подтвердили готовящийся визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.

Происшествия Пожар на складах в Ленинградской области локализован В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Политика Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.

Общество В России выявили убыль населения в 60 регионах По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.

Авто Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Здоровье Около 42 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года Пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщает, что почти 42 тысячи человек с начала 2019 года заболели корью.

Происшествия Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.

Космос Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.

Политика Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Футбол Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком» Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком.

Политика Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.

Происшествия Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».

Экономика Совфед одобрил закон о проведении крабовых аукционов Совфед в понедельник одобрил закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах.

Технологии Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+ В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.

Энергетика Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.

Наука Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Авто У Audi снова возникли проблемы с производством электрокара e-tron Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron.

Происшествия Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке 21 апреля на Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошло восемь взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях.