Футбол

Анчелотти: ван Дейк заслуживал красной карточки за фол на Мертенсе
Чемпионат
03:09

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти считает, что арбитр должен был удалить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за фол на игроке его команде Дрисе Мертенса в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился победой английского клуба со счётом 1:0. Инцидент произошёл на 13-й минуте.
Чемпионат03:09

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Карло Анчелотти: Если посмотреть повтор, то фол ван Дейка на Мертенсе – это удаление

Советский спорт05:17

Анчелотти: ван Дейк заслуживал красной карточки за фол на Мертенсе

Чемпионат03:09

Анчелотти о фоле ван Дейка на Мертенсе: «Это красная карточка, исходя из повтора»

Sports.ru04:52

Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Евро-футбол.ру02:39

Анчелотти считает, что ван Дейк заслуживал красной карточки за фол на Мертенсе

Sport24.ru02:02

Ван Дейк в жестком подкате выгнул ногу Мертенса наружу, но отделался желтой карточкой

Eurosport.ruвчера в 16:34

Видео: ван Дейк чуть не сломал ногу Мертенсу

Спорт-Экспрессвчера в 15:37
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Бельгийский футболист
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