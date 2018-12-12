Дрис Мертенс Бельгийский футболист

Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...