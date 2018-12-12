Футбол
Анчелотти: ван Дейк заслуживал красной карточки за фол на Мертенсе
Анчелотти: ван Дейк заслуживал красной карточки за фол на МертенсеЧемпионат03:09
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти считает, что арбитр должен был удалить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за фол на игроке его команде Дрисе Мертенса в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился победой английского клуба со счётом 1:0. Инцидент произошёл на 13-й минуте.
Чемпионат03:09
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Ван Дейк в жестком подкате выгнул ногу Мертенса наружу, но отделался желтой карточкой
Eurosport.ruвчера в 16:34
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