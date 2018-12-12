Футбол

Анчелотти: ван Дейк заслуживал красной карточки за фол на Мертенсе
Чемпионат
03:09

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти считает, что арбитр должен был удалить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за фол на игроке его команде Дрисе Мертенса в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился победой английского клуба со счётом 1:0. Инцидент произошёл на 13-й минуте.
Чемпионат03:09

Подробнее о событии

Ван Дейк: я задел Мертенса, но не собирался наносить ему травму

Чемпионат07:19

Карло Анчелотти: Если посмотреть повтор, то фол ван Дейка на Мертенсе – это удаление

Советский спорт05:17

Виргил ван Дейк: «Я задел Мертенса, но сыграл в мяч»

Sports.ru06:50

Ван Дейк: «Не хотел травмировать Мертенса, просто скользил на мокром поле»

Sport24.ru06:07

Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Евро-футбол.ру02:39

Ван Дейк в жестком подкате выгнул ногу Мертенса наружу, но отделался желтой карточкой

Eurosport.ruвчера в 16:34

Видео: ван Дейк чуть не сломал ногу Мертенсу

Спорт-Экспрессвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Футбол

ЦСКА в Мадриде поддержат 1800 российских болельщиков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА российский клуб на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде поддержат 1800 болельщиков, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Обновлено в 07:16
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без капитана Глушакова

Московский «Спартак» представил календарь на 2019 год с изображением футболистов команды. Среди них нет капитана клуба Дениса Глушакова.
Обновлено в 07:26
Футбол

Гуренко: «Сёмин раньше не боялся делать ставку на молодых»

Бывший защитник "Локомотива" Сергей Гуренко поделился впечатлениями от игры подопечных Юрия Сёмина в Лиге чемпионов и в первом отрезке национального первенства.
Обновлено в 07:22
Футбол

Защитник «Ростова» Щадин перенес операцию на руке

Защитник "Ростова" Артем Щадин успешно перенес операцию на руке, которая прошла в его родном городе - Ярославле, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:06
Футбол

Полиция провела обыск в офисе «Пари Сен-Жермен»

Французская полиция провела обыск в офисе "Пари Сен-Жермен". Чемпион Франции подозревается в расизме.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Урал» расстался с бывшим футболистом «Зенита» Евсеевым

Бывший хавбек петербургского «Зенита» перешел в «Урал» в 2017 году.
Обновлено в 07:07
Футбол

Кейн: «Сделали более чем достаточно для победы, но цель достигнута»

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в своём "твиттере" прокомментировал ничейный результат в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:1). Набранное очко и ничья в параллельной встрече "Интер" - ПСВ вывели лондонский клуб в плей-офф ЛЧ.
Обновлено в 06:49
Футбол

Пике купит клуб «Андорра» из пятой испанской лиги

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в ближайшее время приобретет испанский клуб «Андорра».
Обновлено в 06:46
Футбол

Джентльмен года Зобнин получил «Золотой мяч»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил награду «Джентльмен года» имени легендарного футболиста Фёдора Черенкова.
Обновлено в 06:31
Футбол

Адвокат Кокорина заявил, что в СИЗО футболист может стать калекой

Обновлено в 07:26
Футбол

Стадион «Лужники» признан ФИФА лучшим в мире

Главная арена чемпионата мира 2018, московский стадион "Лужники" признан ФИФА лучшим в мире по видимости поля с трибун.
Обновлено в 07:11
Футбол

Мать Глушакова: «Не знаю, почему такое выходит»

Мать Глушакова: "Не знаю, почему такое выходит" Галина Глушакова впервые прокомментировала скандал с участием сына.
Обновлено в 03:45
Футбол

Парфёнов: «Урал» мог взять больше очков в чемпионате

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги первой части сезона для своей команды.
Обновлено в 04:24
Футбол

Пабло Форнальс: «Чтобы выиграть в матче со „Спартаком“, нам потребуется максимум усилий»

Полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс поделился ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы с московским «Спартаком».
Обновлено в 07:11
ещё по теме
Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное