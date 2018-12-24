Футбол

Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»
Чемпионат
04:50

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что он дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан». Итальянец работал в стане россонери с 2001 по 2009 год и приводил команду к чемпионскому титулу и дважды к победе в Лиге чемпионов.
Чемпионат04:50

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Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»

Sport24.ru05:37

Анчелотти дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан»

Спорт-Экспресс04:55

Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»

Чемпионат04:50

Анчелотти: «„Милан“ дважды меня звал обратно»

Soccer.ru04:08

Анчелотти: «Я был дважды близок к возвращению в „Милан“»

Бомбардир.ру04:48
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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Реал Мадрид
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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