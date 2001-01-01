Футбол
Анчелотти провел переговоры с ИкардиСоветский спорт вчера в 08:24
Главный тренер Наполи Карло Анчелотти провел телефонные переговоры с форвардом Интера Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport. В разговоре с 26-летним аргентинцем Анчелотти постарался уговорить его выбрать Наполи.
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Анчелотти поговорил по телефону с Икарди и попытался убедить его перейти в «Наполи»
Sports.ruвчера в 06:46
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