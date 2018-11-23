Футбол

Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов
Sport24.ru
вчера в 21:43

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Sport24.ruвчера в 21:43

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Анчелотти: «УЕФА сильно опаздывает с внедрением VAR в Лиге чемпионов»

Евро-футбол.ру00:39

Карло Анчелотти: «Нужно больше использовать систему ВАР»

Спорт-Экспресс00:13

Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 21:43

Анчелотти: УЕФА уже опаздывает с введением VAR в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 16:55
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Футбол

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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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