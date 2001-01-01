Футбол

Анчелотти предрек «Барселоне» проблемы с НеймаромМатч ТВ 01:48

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти предупредил своего коллегу по «Барселоне» Эрнесто Вальверде о проблемах, которые могут последовать с возможным приходом на «Камп Ноу» Неймара.
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Анчелотти предрек «Барселоне» проблемы с Неймаром

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Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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