Футбол
Анчелотти предрек «Барселоне» проблемы с НеймаромМатч ТВ 01:48
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти предупредил своего коллегу по «Барселоне» Эрнесто Вальверде о проблемах, которые могут последовать с возможным приходом на «Камп Ноу» Неймара.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
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Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
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Политика
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Происшествия
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Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
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Обновлено в 06:29
Происшествия
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Политика
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На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Политика
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Происшествия
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Происшествия
Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине
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Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
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Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
Пожар на военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае продолжается, сообщил в субботу журналистам начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Армия и оружие
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Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
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Гаджеты
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Обновлено в 03:42
Происшествия
СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии
Следователи завели уголовное дело после взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:09
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
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Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16