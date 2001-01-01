Футбол
Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»Чемпионат вчера в 21:20
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
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Тренер «Наполи» Анчелотти столкнулся с оскорблениями со стороны фанатов «Фиорентины»
Sportbox.RUвчера в 22:35
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Здоровье
В селении Сунжа открыли новую амбулаторию
Амбулаторию в селении Сунжа построили больше 40 лет назад.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман»
Глава Государства отметил, что «новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижений истинных, непреходящих ценностей Ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона».
Обновлено 23 августа в 16:10
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 04:27
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено вчера в 04:59
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено 23 августа в 08:53
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Французский перевозчик отказался от использования Севморпути
Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Единоборства
Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator 225
Российский боец Сергей Харитонов победил американца Мэтта Митриона в главном бое турнира Bellator 225, который состоялся 25 августа, в Бриджпорте (Коннектикут, США).
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Наука
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца
Кости ребенка нашли под захоронением первых веков нашей эры с двумя скелетами.
Обновлено 23 августа в 06:28
Политика
Парада не было, поэтому Порошенко пошел молиться
Обновлено вчера в 10:59
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала младшую дочь
Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Наука
«Гигантские дирижабли заменят океанские сухогрузы»
Современные дирижабли, которые используют в основном для развлекательных или рекламных целей, стали гораздо безопаснее «Гинденбурга», потому что используют инертный газ гелий, а не реактивный водород.
Обновлено 22 августа в 07:13
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Игры
Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos
Обновлено вчера в 06:36
Здоровье
В Петербург на лечение доставили 5 младенцев из Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Студенты и многодетные сегодня бесплатно посетят Музей Победы
Школьники, студенты и многодетные семьи сегодня, в последнее воскресенье лета, смогут бесплатно посетить открытую площадку Музея Победы.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено вчера в 12:34
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44